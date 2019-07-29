Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший "Бук", из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Сначала в СБУ заявили, что задержан водитель автотягача, позднее уточнили, что задержали человека, угнавшего машину. Срок тюремного заключения Дмитрия Куприяна (позывной Батя) завершился, говорится в сообщении агентства "Украинские новости".

Суд установил над ним административный надзор сроком на 1 год. Куприян обязан в ночное врем находиться дома и четырежды в месяц отмечаться в полиции; ему также запрещено посещать рестораны, кафе, бары и магазины с целью приобретения алкогольных напитков.

"Боинг", выполнявший рейc MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.