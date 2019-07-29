Подробности трагедии в Германии: ребенка толкнули под рельсы вместе с матерью

Стали известны подробности трагического инцидента во Франкфурте-на-Майне, где ребенок погиб под поездом. В местной полиции рассказали, что виновником произошедшего является 40-летний мужчина эритрейского происхождения. Он столкнул на рельсы перед подъезжающим высокоскоростным поездом ICE не только восьмилетнего мальчика, но и его мать.

Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ребенок погиб в результате случившегося, а его 40-летняя мать получила травмы и выжила, поскольку упала между рельсами. В настоящее время женщина госпитализирована. Отмечается, что злоумышленник хотел толкнуть под поезд еще одного человека.

После совершения преступления мужчина попытался скрыться и вышел из здания вокзала, но его поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции.

Издание отмечает, что похожий инцидент произошел около недели назад в северном Рейнско-Вестфальском городе Ферде. На железнодорожных путях была сбита 34-летняя женщина, она скончалась на месте от полученных травм. Преступника задержали. Им оказался 28-летний мужчина, гражданин Сербии.