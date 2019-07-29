В Зеленоградском суде задержанный попытался убежать через окно и сломал ногу

В Москве из здания Зеленоградского райсуда пытался сбежать через окно один из задержанных во время несанкционированной акции, которая прошла 27 июля в центре столицы.

Как сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах, суд должен был рассмотреть вопрос об административной ответственности молодого человека, которому вменяется административная статья "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации".

Задержанный ждал начала заседания, на котором должно было рассматриваться его дело, но вдруг выпрыгнул из окна второго этажа.

При попытке бегства он пострадал. Вызванные медики скорой предполагают, что у молодого человека перелом ноги.

29 июля суды Москвы рассматривают вопросы о наказании задержанных за участие в несанкционированной акции в центре столицы.

По данным полиции, в акции 27 июля приняли участие больше 3,5 тысячи человек, более тысячи были задержаны.



За несколько дней до несанкционированной акции власти предупреждали тех, кто собирался принять в ней участие, об ответственности и недопустимости нарушения закона.

Кроме того, прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций в столице 14 и 27 июля.

Отмечается, что первое предупреждение прокуратуры они игнорировали, и им было повторно вынесено предостережение надзорного ведомства об ответственности в случае нарушения закона.