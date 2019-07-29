Даниил Квят: спустя три года с моих плеч свалился груз

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят после триумфального выступления на Гран-при Германии, где он завоевал третье место, признался, что благодаря этому успеху с него упал большой психологический груз.

"Было тяжело. Я уже думал, что с "Формулой-1" у меня покончено, — сказал Квят, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на ВВС. – Но в очередной раз было доказано, что при усердной работе все возможно. Спустя три сложных года я почувствовал, что с моих плеч свалился груз".

Напомним, что Квят завоевал второй подиум для Toro Rosso в истории команды. Для самого пилота же это призовое место стало третьим в карьере: ранее он становился вторым на Гран-при Венгрии-2015 и третьим – на Гран-при Китая-2016.