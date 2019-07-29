Бывший челябинский вице-губернатор устроил ДТП на "встречке"

Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов стал виновником аварии, в результате которой пострадали три человека, за жизнь одной девушки сейчас борются врачи, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло около двух часов дня 28 июля на 18-м километре дороги, соединяющей Байрамгулово и Карабаш: 58-летний экс-чиновник за рулем кроссовера Lexus GX в изгибе дороги пошел на обгон легковушки и вылетел на встречную полосу прямо перед "Вестой".

"Мы с топором кинулись с товарищем — вырубать из салона водителя. Потом открыли пассажирскую дверь — девочка нам в руки выпала, лицо — в кашу. Мы думали, она не выживет, но раз в коме, есть надежда. Мы машину вскрыли, ребят хотели вытащить, но поняли, что лучше не трогать", — рассказал 74.ru очевидец ДТП Руслан.

По его словам, Косилов, ныне гендиректор компании "Равис", после столкновения даже не подошел к разбитой "Ладе", а ходил и осматривал повреждения своего Lexus.

В больницы доставили трех человек из салона "Весты": водителя после осмотра отпустили домой, а вот двух его пассажиров ждет долгое лечение. В настоящее время врачи борются за жизнь девушки, которая получила травму головного мозга и после перенесенной операции находится в коме.

Первоначально появилась информация о том, что Косилов сел за руль выпившим, однако медэкспертиза опровергла эти данные.