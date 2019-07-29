В Уфе автобус с пассажирами повалил столб и дерево

В Уфе на улице Кольцевая автобус в понедельник днем, 29 июля, повалил столб и дерево. В салоне находились десять пассажиров.

По информации ГТРК "Башкортостан", в результате аварии пострадали четыре человека. Причину аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.