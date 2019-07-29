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29 июля 201916:10 Марина Булыга

В Одинцове стартовал фестиваль граффити Urban Morphogenesis

В Одинцове стартовал фестиваль граффити Urban Morphogenesis

Подмосковное Одинцово украсят гигантскими картинами: там стартовал международный фестиваль граффити. До конца лета десятки художников из разных стран будут расписывать фасады домов. Как к этой идее отнеслись сами жители?

- Здесь у нас желтый, здесь — темно-коричневый.

Огненный с позолотой для рассвета, пурпурно-розовый — для заката: 90 литров краски для будущего шедевра художника из Италии Весода Бреро. Его картина займет весь фасад 20-этажного дома.

"До этого самой большой моей картиной было 30-метровое полотно, а это — 57 метров, почти в два раза больше. Когда я получил приглашение и увидел, что эти ребята собираются делать — какой размах проекта, сколько домов, сколько художников, — конечно же, я сказал: да, я в деле!" — говорит итальянец.

Зрители фестиваля Urban Morphogenesis поднимают головы вверх — рассмотреть и успеть запечатлеть первые штрихи мастера.

Набросать эскиз или даже наметить контур на таком большом полотне невозможно. Поэтому автор делает разметку и оставляет в некоторых полях знаки — они помогают ему ориентироваться в пространстве и масштабах. Это — своего рода навигационная система для художника.

Фестиваль в Одинцове — международный. Участники — из 26 стран от США и Канады до Японии и Бразилии. Приглашенные художники — звезды в мире уличной живописи. Британцы из Амстердама — команда The London Police — около 20 лет в авангарде искусства граффити.

"Мы начинали рисовать на улицах Амстердама, затем Лондон, Барселона, Нью-Йорк — да по всему миру! Наконец-то добрались и до России. С момента приезда мы встретили столько хороших людей — организаторов, местных жителей, других участников. Мы здорово проводим время!" — говорит Чез Бэррисон.

Персонаж британского дуэта — улыбчивый головастик ЛЭДС — скоро станет частью самого большого музея граффити под открытым небом.

"Пока это абсолютный мировой рекорд будет — это более 38 тысяч квадратных метров. Цель фестиваля — познакомить зрителя с этим направлением, с этим течением свободным. Мы представим здесь и такие жанры, как граффити шрифтовое, каллиграфию, представим здесь мурал-арт и стрит-арт", — объясняет организатор фестиваля Urban Morphogenesis Дмитрий Левочкин.

Жители будущей уличной галереи от проекта в восторге. Под впечатлением от встречи с художниками за краски и кисти взялись и дети — осваивают пока масштабы поскромнее.

- Ну, не на всю стену, а квадрат сначала лучше нарисовать. А потом уже больше сделаю!
- У меня будет тут пейзаж, это трава, тут будет небо, и тут я наметила немного солнца с облаками.

На протяжении месяца на фасадах домов одинцовской Новой Трехгорки будут рождаться шедевры. Финал фестиваля — 31 августа, тогда будет закончена самая большая картина площадью 900 квадратных метров.

Текст: "Вести-Москва"

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