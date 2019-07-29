На уральском заводе взорвался кислород. Есть погибшие

В Свердловской области — на Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ, входит в Уральскую горно-металлургическую компанию) днем 29 июля при выполнении технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу произошло возгорание.

Есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, "огнем повреждено оборудование в отдельно стоящем здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха"

С огнем пожарные справились в течение 13 минут, на функционирование кислородно-компрессорного цеха и завода данное происшествие не повлияло, причина происшествия устанавливается.

Как передает "Интерфакс", пострадали две работницы завода, одна из них погибла.

Местные СМИ сообщают о двух погибших. По сведениям портала Ревда-инфо.ру, в момент взрыва в помещении находилось четверо сотрудников, двое (мужчина и женщина) погибли на месте, одна госпитализирована с ожогами.

Территория завода оцеплена, все работники с территории выведены.

Местные СМИ пишут, что кислородно-компрессорный цех на СУМЗе обновили в 2016 году.