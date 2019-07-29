Василевский продлил контракт с "Тампой" на восемь лет

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский продлил соглашение с "молниями" на восемь лет. В прошедшем сезоне россиянин был признан лучшим голкипером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. О подписании нового контракта сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в Twitter.

Сообщается также, что зарплата Василевского составит 9,5 миллиона долларов в год. Кроме того, 25-летний вратарь за 8 лет может получить за счет бонусов еще 45 миллионов.

Напомним, что россиянин выступает за "молний" с 2014 года. Летом 2016 года Василевский заключил с "Тампой" трехлетний договор.