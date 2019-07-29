Поветкин готовится провести бой 31 августа в Лондоне

Ближайший бой российского боксера Александра Поветкина может состояться 31 августа в Лондоне. Он должен предварять главный поединок вечера между британцем Люком Кэмпбеллом и украинцем Василием Ломаченко за три чемпионских пояса.

"Поветкин, скорее всего, проведет следующий бой 31 августа в Лондоне", — приводит слова руководителя команды промоутерской компании "Мир бокса" Вадима Корнилова ТАСС.

Напомним, что ранее сорвался бой Поветкина в Саудовской Аравии, который должен был состояться 12 июля. Поединок отменили по вине организаторов.