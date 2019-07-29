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Общество 8 минут назад
Уральские второклассники напали с пистолетом на магазин детских игрушек
Продавщица екатеринбургского магазина игрушек подверглась нападению со стороны малолетних покупателей, которые пустили в ход оружие. Камера наблюдения зафиксировала юных злоумышленников.
Инцидент произошел 26 июня в Железнодорожном районе города, когда сотрудница торговой точки начала расспрашивать ребят, не взяли ли они лишнего, пока разглядывали игрушки на витринах. Пока один из мальчиков пытался убедить женщину, что они ничего не брали, его товарищ вытащил пистолет и начал стрелять.
Под градом пластиковых шариков продавщица прорвалась к двери и попыталась ее закрыть, но в итоге одному из второклассников — тому, кто стрелял, — удалось убежать, а вот его приятель остался дожидаться полицию.
На счастье женщины оружие оказалось игрушечным, не пневматическим, так что травм она не получила. Тем не менее, как отметил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых, стрелка скорее всего поставят на профилактический учет.
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