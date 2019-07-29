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29 июля 201917:53

"Прогресс" затоплен в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-11", покинувший в понедельник МКС, затоплен в южной части Тихого океана. На дно ушли части корабля, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы.

"Прогресс" был отправлен на МКС 4 апреля, установив рекорд по длительности полета – 3 часа 21 минута. Экипаж разгрузил корабль и уложил в него удаляемое оборудование и мусор, рассказали РИА Новости в ЦНИИмаш.

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