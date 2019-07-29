Первые "Панцири" прикрыли главную базу Северного флота

Первый дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Северного флота России встал на опытно-боевое дежурство. Он защищает главную военно-морскую базу в городе Североморске, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Военные уточнили, что ЗРПК пришли на флот в 2018 году. Несколько месяцев заняла подготовка экипажей "Панцирей", в конце которой были проведены контрольные пуски ракет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Кроме того, большинство расчетов побывали в Сирийской Арабской Республике и имеют реальный боевой опыт.

"Панцирь-С" – современный зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, предназначенный для перехвата практически любых воздушных целей на расстоянии до 20 километров. Вооружен ЗРПК, как уже понятно из названия, зенитными ракетами и двумя 30-миллиметровыми пушками.