Полиция назвала имя калифорнийского стрелка

Установлена личность стрелка, убившего трех человек на гастрономическом фестивале в Калифорнии. Его имя Сантино Уильям Леган. Мужчина был застрелен в ходе перестрелки со стражами порядка.

Инцидент произошел в городе Гилрой. Преступник, вооруженный штурмовой винтовкой, проник на территорию фестиваля через ограждения и открыл беспорядочную стрельбу по толпе. В результате на месте погибли три человека, еще 15 получили различные ранения, сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, на вид стрелку было не более 20 лет. Некоторые сообщают, что нападавших было двое. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию.