Тело блогерши нашли в чемодане, с которым она собиралась в Амстердам

Тело популярной блогерши Екатерины Семочкиной нашли в чемодане в съемной квартире. Девушка училась в медицинском вузе и параллельно вела онлайн-дневник, в котором рассказывала о путешествиях по миру. По факту убийства возбуждено уголовное дело, появились и первые версии причин трагедии.

Кадры, снятые камерой виденаблюдения, установленной в подъезде, — основная улика в уголовном деле о жестоком убийстве. Мужчина в бейсболке, клетчатой рубашке и футболке с ярким принтом, как считают следователи, — последний гость инстаграм-блогерши Екатерины Семочкиной.

Он зашел в подъезд с пакетом в руках, а выходил уже с чемоданом. После его визита Семочкина исчезла: на звонки родителей не отвечала, в Интернете не появлялась. Взволнованные родители решили наведаться в квартиру.

По данным следствия, 27 июля в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане.

При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки. Арендодатель сообщил, что родственники потерпевшей не могли с ней связаться и попросили проверить квартиру.

Вероятный убийца, по одной из версий, пытался избавиться от тела — незаметно вынести его из квартиры в чемодане. Почему не сделал этого, до конца неясно. Сейчас детали этой истории выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Квартиру Екатерины Семочкиной опечатали сотрудники УВД по району Раменки. Последние двое суток здесь активно работали следователи и эксперты-криминалисты. Снимали отпечатки пальцев и искали следы преступления, которые помогут установить личность предполагаемого убийцы блогерши.

Оффлайн-статус Семочкиной в социальных сетях как раз и вызвал подозрение знакомых и родственников — практически каждую минуту своей жизни Екатерина фиксировала на камеру мобильного телефона и размещала на своей страничке в соцсетях.

Париж, Альпы, Милан, греческий Корфу — жизнь тревел-блогерши, судя по комментариям под публикациями, спонсировал некий загадочный мужчина. Любопытная деталь: со своим спутником Семочкина никогда не фотографировалась.

Видимо, таковы были условия ее содержателя. Все, что удалось узнать подписчикам, — ему 52 года, и он занимается бизнесом. Сама же Семочкина о своих доходах рассуждала философскими цитатами современных литераторов.

"Настоящая роскошь — это жить так, как тебе удобно. В удобных трусах. В удобных ботинках. С тем цветом помады, который тебе нравится, или без помады вообще. Есть еду, которая нравится, дружить, с кем тепло, быть вместе по любви, а не из чувства долга"...

Из-за любви, вероятно, Екатерину Семочкину и убили. СМИ сообщают, что основная версия следователей — ревность.

Якобы тот самый 52-летний спонсор открыто осуждал то, что девушка поддерживала отношения со своим бывшим возлюбленным. Очередной скандал между ними мог возникнуть накануне поездки в Голландию.

Свой день рождения 30 июля Екатерина собиралась отметить в Амстердаме и уже собирала чемодан, в котором в итоге и было обнаружено ее тело.

Таким образом богатый ухажер модели мог сделать своеобразный знак. Так ли это, выяснится после задержания главного подозреваемого.

Пока следователи не установили его точное местонахождение. По некоторым данным, он может скрываться в Италии, где у него есть недвижимость.