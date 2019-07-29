Танкерная война: США обостряют конфликт между Великобританией и Ираном

Предложение госсекретаря США Майкла Помпео приехать в Иран и выступить на местном телевидении — это акт психологической войны. Так прокомментировали в МИД Исламской Республики соответствующее намерение Вашингтона.

Это новая публикация иранского информационного агентства "Тасним" — радиопереговоры между Корпусом стражей исламской революции и британским военным кораблем. Как следует из записи, иранские военные пытались убедить британскую сторону не вмешиваться в происходящее.

- Это патрульный катер ВМС Корпуса стражей исламской революции, не подвергайте свою жизнь опасности. Танкер под нашим контролем. Вам приказано не вмешиваться в проведение операции.

19 июля этот корабль шел под британским флагом. Его задержали за инцидент с рыболовецкой лодкой. А месяц назад власти Гибралтара совместно с британскими военными задержали иранский танкер "Грэйс 1". С тех пор отношения между Лондоном и Тегераном сильно обострились. А сегодня в Персидский залив прибыл британский эсминец "Дункан". По официальной версии, усиление необходимо для обеспечения безопасности судов Соединенного Королевства, идущих через Ормузский пролив. Однако в Тегеране такие действия трактуют не иначе, как провокацию.

"Иран работает над обеспечением безопасности международных перевозок в Оманском море, Персидском заливе и Ормузском проливе. Однако присутствие иностранных сил в этих зонах никак не поможет увеличению уровня безопасности в регионе. Наоборот, такой шаг лишь приведет к усилению напряженности", — заявил президент Ирана Хасан Роухани.

В конфликт Лондона и Тегерана активно пытается вмешаться и администрация Трампа. Ранее Соединенные Штаты на встрече глав МИД НАТО выступили с предложением совместно патрулировать Ормузский пролив. Франция и Германия высказались против доминирования США в этом вопросе. К тому же, накануне европейские страны-участницы СВПД пообещали предоставить Ирану дополнительные экономические гарантии. Безоговорочно на стороне Большого брата, похоже, только Великобритания.

"Я поговорил с Майком Помпео, и мы сошлись во мнении, что необходимо обеспечивать безопасность в Ормузском проливе. Этот порядок должен быть основан на международных правилах, для их выполнения необходимо создание международной коалиции. Мы хотим видеть в этом вопросе европейский подход, но он ни в коем случае не должен вступать в конфликт с геополитическими интересами Штатов. Я считаю, что поддержка США в этом вопросе крайне необходима, чтобы наша задумка имела шанс на успех в будущем", — сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Несмотря на готовность к тесному сотрудничеству по Ормузскому проливу с США, выстраивать диалог с Тегераном Лондон не торопится. А предположение некоторых СМИ о возможности обмена танкерами и вовсе отвергает. Впрочем, как и Иран.

"Нет никакого принципа "услуга за услугу". Это не какой-то вид бартера. Речь идет о соблюдении международного права и правил международной правовой системы, и именно на этом мы будем настаивать в разговоре с иранским руководством", — подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Невозможно провести, как предполагают некоторые британские СМИ, равноценный обмен или бартерный обмен задержанных судов Великобритании и Ирана​​​. Великобритания незаконно задержала судно с иранской нефтью, тогда как британское судно было задержано в Ормузском проливе за нарушение нескольких основных правил безопасности", — считает посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад.

По мнению Лондона, задержание "Грэйс 1" было законным. Мол, судно планировало доставить нефть в Сирию в обход санкций, которые запрещают Ирану торговлю черным топливом. В Тегеране ситуацию оценивают иначе. По словам замглавы МИД Исламской республики, страна имеет право экспортировать свою нефть в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий. И любые помехи в этом нарушают СВПД и соответствующую резолюцию Совбеза ООН.