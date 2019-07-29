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29 июля 201919:37

Порошенко отказался от охраны и улетел в Стамбул

EPA

Бывший глава украинского государства Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей улетел в Турцию, сообщают украинские СМИ.

Сам экс-президент отправился в Стамбул 28 июля, а некоторые его родственники улетели туда раньше.

При этом не уточняется, на какой срок бывший глава государства решил остаться без охраны: по украинскому законодательству экс-президентам она предоставляется навсегда, передает "Россия 24".

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