Вратарь "Реала" Куртуа рискует пропустить начало сезона

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа из-за травмы может пропустить начало предстоящего чемпионата Испании. У 27-летнего бельгийского футболиста диагностировано растяжение связок левой лодыжки.

О проблемах со здоровьем у Куртуа сообщила Marca. Напомним, что в первом туре сезона-2019/20 мадридский "Реал" встретится с "Сельтой". Игра состоится 17 августа.

В прошлом сезоне Куртуа сыграл 35 матчей. В десяти из них ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.