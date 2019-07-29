Как опоздавшие на рейс в Нальчик прорывались в самолет: рассказ очевидцев

В московском аэропорту Шереметьево днем 29 июля 2019 опоздавшие пассажиры — супружеская пара, чтобы попасть на борт, нажали кнопку экстренного открытия дверей и прошли по телетрапу в самолет.

В результате сработала сигнализация, на борт лайнера прибыла группа быстрого реагирования, которая доставила нарушителей в полицию. Вылет задержался на 21 минуту.

Пассажир этого рейса Екатерина Кантемирова в эфире "России 24" рассказала о том, что при регистрации никаких проблем не возникало: все было вовремя и стандартно.

"Нас посадили в самолет, все было хорошо, а потом начались какие-то крики", — рассказывает пассажирка рейса. В частности, звучали фразы: "Вы не зарегистрированы, вы без регистрации прошли".

Другие пассажиры начали возмущаться работой службы безопасности: как люди могли пройти на борт без регистрации?

Пришли члены экипажа, затем – сотрудники службы безопасности, которые стали вежливо просить супружескую пару покинуть борт, поскольку они "не зарегистрированы".

Те, в свою очередь, кричали, в частности: кто им вернет деньги за билет? В итоге вылет рейса был ненадолго задержан.

При этом в самом аэропорту Шереметьево, комментируя этот инцидент, сообщили, что задержанные пассажиры регистрацию и досмотр проходили, но не успели на посадку и поэтому пошли на нарушение.