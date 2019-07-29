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Паводок 5 минут назад
МЧС готовится на Дальнем Востоке встретить вторую волну паводка
На Дальний Восток идет вторая волна паводка. Уже в ближайшие сутки циклон может обрушить проливные дожди сразу на несколько регионов. В опасной зоне Якутия, Бурятия, Забайкалье, Приморский и Хабаровский края, Приамурье и Сахалинская область. МЧС наращивает группировку сил в Амурской области — там сейчас самая сложная обстановка, действует режим Чрезвычайной ситуации. В районе Благовещенска срочно возводят защитные дамбы — уровень воды в реке Зея стремительно растет. Подтоплены около 700 домов, к этому часу эвакуированы больше 2000 жителей.
Уже на метр превышен критический уровень и на реках Иркутской области. В Тулуне, где до сих пор не пришли в себя после предыдущего наводнения, вновь призывают жителей покинуть дома в опасных зонах.
Спасатели доставляют гуманитарную помощь и медикаменты в пострадавшие от паводков территории. Этими же бортами эвакуируют людей из районов, которые могут пострадать от новой волны. С воздуха удобно вести мониторинг и оценивать возможные риски.
В Нижнеудинском районе река поднялась настолько, что до жилых домов остались считанные метры. Жители приготовились на случай экстренной эвакуации. Собрали теплые вещи, документы и даже лодки.
Коммунальщики сооружают насыпи и заградительные канавы. Спасатели устанавливают искусственные дамбы. В доме Андрея Пряженникова повело полы, печка рассыпается на глазах.
"Жена у знакомых жила. А теперь две ночи здесь ночует. Матрас взяли надувной. Надоела ходить туда-сюда", — рассказывает он.
В Байкальске ночью эвакуировали 460 человек из трёх микрорайонов. Уровень воды в реках Солзан и Харалахта поднялся выше критической отметки. В городе ввели режим ЧС.
"Там, где у нас была дорога, все отдыхающие ездили, сейчас уже этой дороги нет", — говорит Алексей Ерзин, житель Байкальска.
Городские службы экстренно укрепляют часть дороги, которая соединяет Байкальск и федеральную трассу.
Еще одна угроза в Байкальске — селевые потоки, которые могут смыть отходы бывшего БЦБК в озеро. Но власти города заверяют — ситуация под контролем.
"В карте № 3 достаточно места, чтобы перекачать воду из карты № 5 в карту № 3, чем сейчас и занимается там министерство природных ресурсов", — заявил Василий Темгеневский, глава администрации Байкальского городского поселения.
В Тулуне военные и бойцы Россгвардии практически полностью освободили улицы от завалов, выравнивают грунт. Спасатели откачивают воду из подвалов. По ранее затопленным улицам уже может проехать транспорт. К реке тяжёлой техникой свозят песок и гравий.
Но городу угрожает новая волна паводка.
Это берегоукрепление по документам способно выдержать напор воды в 10 метров. Как раз такой уровень по прогнозам гидрометеорологов ожидается в ближайшие дни. Сейчас основной задачей остаётся основательно отсыпать берегоукрепление.
От предыдущего потопа пострадали не только частные дома, но и многоэтажки. На местах работают оценочные комиссии. Если квартира пострадала не сильно — предлагают бесплатно сделать ремонт.
Сейчас согласно прогнозам — уровень воды в реках стремительно растет. Оперативные сводки публикуются на сайте мэрии. Жителей призывают быть готовыми покинуть свои дома. Для этого специально развернут пункт временного размещения.
"Говорить о какой-то критике по сравнению с осадками, которые у нас были 27-28 июня, нельзя. Больше чем было, все равно не будет. Основная задача, которая стоит – это отведение воды с тех участков, которые подтоплены", — проинформировал Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС РФ по Иркутской области.
Между тем спасатели работают в круглосуточном режиме. Людей порой приходится снимать прямо с кузова застрявших на трассе грузовиков — при помощи троса их поднимают в вертолет.
На лодках эвакуируют все тех, кто еще вчера не решался оставить свои дома. МЧС предупреждает — август обещает быть богатым на осадки.
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