Тема:

Конфликт в Сирии 14 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
29 июля 201920:55 Александр Билибов

Минобороны России разоблачило очередной черный фейк от "Белых касок"

Минобороны России разоблачило очередной черный фейк от "Белых касок"

Министерство обороны России разоблачило серию новых фейков, направленных против наших военных в Сирии. Их авторы — хорошо известные своими постановочными кадрами "Белые каски", связанные с сирийскими боевиками.

Неразбериха, крики, люди толпятся вокруг завала. Очередной фейк от скандально известных "Белок касок" оригинальностью видеоряда не отличается. В главной роли – ребенок. Девочка лет четырех, которую достают из-под бетонных плит.

На кадрах — якобы последствия удара самолетов российских ВКС 22 июля в провинции Идлиб.

Историю моментально подхватывают западные СМИ. Американская Wall Street Journal сообщает о как минимум 27 погибших, немецкая Deutche Welle — о 30-ти, британская Guardian — и вовсе о 33 убитых и сотне раненых мирных жителях.

При этом проверить информацию, что публикуют на своих страницах, в таблоидах не удосужилась.

За них это сделали в Российском Минобороны, развенчав фейк фактами.

"Для проверки сообщений о разрушении рынка в Маарет-ан-Нууман.24 и 26 июля российские беспилотные летательные аппараты дважды провели съемку данного места и прилегающей территории — то есть после того, как по ним якобы были нанесены авиаудары", — сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что российская авиация в данном районе 22 июля не применялась и там не летала", — подчеркнул представитель Минобороны России.

На кадрах, отснятых беспилотниками, — тот самый рынок в городке Маарет-Ан-Нууман. Цел и невредим, разрушений не видно.

Съемка уже с земли, на мобильный телефон. В кадре — все тот же рынок Аль-Халь. Живет своей обычной жизнью. Здания целы, работают лавки.

На снимках с российского космического аппарата, сделанных 25 июля, тоже видно — никаких разрушений.

"Вызывает сожаление тот факт, что представители авторитетных международных структур и организаций в очередной раз становятся жертвами легкопроверяемой лжи террористов", — говорит Сергей Рудской.

Согласно разведданным, полученным российским Минобороны, на юго-западе Идлибской зоны деэсколации сейчас концентрируются силы группировки "Хайат Тахрир-аш-Шам" (организация, запрещенная в РФ).

При этом у боевиков растет арсенал оружия иностранного производства.

Частные военные компании из США не только готовят сирийских боевиков, но и грабят нефтяные месторождения арабской республики.

Так, бойцы западных ЧВК, численность которых в Сирии уже насчитывает около трех с половиной тысяч человек, начали добычу и продажу нефти из трех месторождений на восточном берегу Евфрата.

Ранее по теме

Сейчас

17:52

Полиция назвала имя калифорнийского стрелка

17:41

"Прогресс" затоплен в Тихом океане

16:22

На уральском заводе взорвался кислород. Есть погибшие

14:37

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший "Бук", из которого сбили MH17

14:12

Очередной "Прогресс" готов к сгоранию и затоплению

13:07

Мужчина побил стекла в машине Земфиры

10:48

Из больниц выписаны все дети из сгоревшего лагеря "Холдоми"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Минобороны России разоблачило очередной черный фейк от "Белых касок"

Минобороны России разоблачило очередной черный фейк от "Белых касок"

15 минут назад
Танкерная война: США обостряют конфликт между Великобританией и Ираном

Танкерная война: США обостряют конфликт между Великобританией и Ираном

1 час назад
Порошенко отказался от охраны и улетел в Стамбул

Порошенко отказался от охраны и улетел в Стамбул

1 час назад
Как опоздавшие на рейс в Нальчик прорывались в самолет: рассказ очевидцев

Как опоздавшие на рейс в Нальчик прорывались в самолет: рассказ очевидцев

1 час назад
Первые "Панцири" прикрыли главную базу Северного флота

Первые "Панцири" прикрыли главную базу Северного флота

3 часа назад
Тело блогерши нашли в чемодане, с которым она собиралась в Амстердам

Тело блогерши нашли в чемодане, с которым она собиралась в Амстердам

1 час назад
Юрий Назаров о своем "многоженстве": "Я грешил, но никого не бросал"

Юрий Назаров о своем "многоженстве": "Я грешил, но никого не бросал"

5 часов назад
Случайная прохожая нашла в Сибири многодетную мать, пропавшую 13 лет назад в Пензе

Случайная прохожая нашла в Сибири многодетную мать, пропавшую 13 лет назад в Пензе

2 часа назад
Обнаружена связь между любовью к кошкам и шизофренией

Обнаружена связь между любовью к кошкам и шизофренией

7 часов назад
Российский истребитель пятого поколения запущен в серию

Российский истребитель пятого поколения запущен в серию

6 часов назад
19 человек разбились насмерть в Перу

19 человек разбились насмерть в Перу

1 час назад
Защита Вышинского обжаловала решение о продлении ареста журналиста

Защита Вышинского обжаловала решение о продлении ареста журналиста

1 час назад
Уральские второклассники напали с пистолетом на магазин детских игрушек

Уральские второклассники напали с пистолетом на магазин детских игрушек

3 часа назад
Топ-10 стран Европы с самым доступным бензином

Топ-10 стран Европы с самым доступным бензином

14 часов назад
Фильм "Т-34" завоевал две награды фестиваля имени Джеки Чана

Фильм "Т-34" завоевал две награды фестиваля имени Джеки Чана

2 часа назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

10 часов назад
В России ужесточат порядок пополнения электронных кошельков

В России ужесточат порядок пополнения электронных кошельков

14 часов назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

25.07.2019 11:15
Шахматист Грищук вышел на второе место на турнире в Париже

Шахматист Грищук вышел на второе место на турнире в Париже

23 минуты назад
Экс-игрок "Спартака" Быстров готов сменить Кононова

Экс-игрок "Спартака" Быстров готов сменить Кононова

45 минут назад
УАЗ "Патриот" с автоматом: новые детали - и первые цены!

УАЗ "Патриот" с автоматом: новые детали - и первые цены!

1 час назад
Xiaomi выпустила "умную" микроволновку

Xiaomi выпустила "умную" микроволновку

1 час назад
Спартаковец Фернандо может перебраться в Китай

Спартаковец Фернандо может перебраться в Китай

2 часа назад
Полиция назвала имя калифорнийского стрелка

Полиция назвала имя калифорнийского стрелка

2 часа назад
Создан самовосстанавливающийся гель из вирусов, убивающих бактерии

Создан самовосстанавливающийся гель из вирусов, убивающих бактерии

2 часа назад
"Прогресс" затоплен в Тихом океане

"Прогресс" затоплен в Тихом океане

3 часа назад
Поветкин готовится провести бой 31 августа в Лондоне

Поветкин готовится провести бой 31 августа в Лондоне

3 часа назад
В Лондоне хотят построить творческую башню для отсидевших женщин

В Лондоне хотят построить творческую башню для отсидевших женщин

4 часа назад
Sony выпустит надеваемый "кондиционер"

Sony выпустит надеваемый "кондиционер"

4 часа назад
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

5 часов назад
Выяснилось, что птицам с тёмным оперением летать легче

Выяснилось, что птицам с тёмным оперением летать легче

5 часов назад
Меган Маркл и принц Гарри хотят купить дом в США

Меган Маркл и принц Гарри хотят купить дом в США

6 часов назад
Навального выписали из больницы и отправили в ИВС

Навального выписали из больницы и отправили в ИВС

6 часов назад
России остро не хватает квалифицированных рабочих

России остро не хватает квалифицированных рабочих

6 часов назад
Игорь Крутой принимает поздравления: ему - 65

Игорь Крутой принимает поздравления: ему - 65

6 часов назад
Чиновник, разоблачивший ОПГ в ФСБ, сел за мошенничество

Чиновник, разоблачивший ОПГ в ФСБ, сел за мошенничество

6 часов назад
Действие следующего "Форсажа" может происходить в космосе

Действие следующего "Форсажа" может происходить в космосе

6 часов назад
Шестнадцатилетний чемпион по Fortnite выиграл 3 миллиона долларов

Шестнадцатилетний чемпион по Fortnite выиграл 3 миллиона долларов

7 часов назад
Для привлечения внимания: мужчина побил стекла в машине Земфиры

Для привлечения внимания: мужчина побил стекла в машине Земфиры

7 часов назад
Стали известны подробности обновления Lada Vesta

Стали известны подробности обновления Lada Vesta

7 часов назад
"Холодное сердце 2" возмутило ученого: все дело в снежинках

"Холодное сердце 2" возмутило ученого: все дело в снежинках

7 часов назад
Что ж вы за дебилы? Соратник Зеленского высказался о Дне Победы на Украине

Что ж вы за дебилы? Соратник Зеленского высказался о Дне Победы на Украине

8 часов назад
В режиме GTA: британец дважды сбил пытавшегося его остановить пешехода

В режиме GTA: британец дважды сбил пытавшегося его остановить пешехода

8 часов назад
Сантехник нашел в петербургской коммуналке мумию

Сантехник нашел в петербургской коммуналке мумию

8 часов назад
Вору в законе Циркачу нашли статью

Вору в законе Циркачу нашли статью

8 часов назад
"Безнадежно больная": омские врачи отказали в лечении 17-летней девушке

"Безнадежно больная": омские врачи отказали в лечении 17-летней девушке

9 часов назад
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице

Лионель Месси подвергся нападению на Ибице

9 часов назад
У людей найдены клетки, способные восстанавливать печень

У людей найдены клетки, способные восстанавливать печень

9 часов назад