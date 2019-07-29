Рост тарифов на ЖКХ и картельные сговоры: Путин поручил главе ФАС разобраться в ситуации
Владимир Путин поручил руководству Федеральной антимонопольной службы обратить особое внимание на жалобы россиян, связанные с ростом тарифов в сфере ЖКХ. На рабочей встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым президент отметил, что во время недавней "Прямой линии" он получил много обращений, которые касались именно повышения цен на коммунальные услуги. Также разговор шел о борьбе с картелями, из-за которых экономика ежегодно теряет 2 процента ВВП, и о том, как развивать конкуренцию при выполнении нацпроектов.
В красной папке на столе лежат аналитические записки, подготовленные главой Федеральной антимонопольной службы к встрече с президентом. Первым Владимир Путин поднимает вопрос о жалобах граждан на рост коммунальных тарифов. Так, во время "Прямой линии" к главе государства обратились жители Омска: в квитанциях за услуги ЖКХ сумма вдруг удвоилась.
"Когда нужно будет повышать тарифы несколько выше инфляции, для этого потребуется согласие Федеральной антимонопольной службы. И мы будем нести перед вами полную ответственность за нашу деятельность. Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами, которые еще восходят к началу 90-х годов, она завершена", — докладывает президенту руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
"Ну, не совсем, если бы была завершена, тогда люди бы не жаловались на "Прямой линии" на это", — отмечает Владимир Путин.
"Если говорить об Омске, откуда была жалоба, тариф был завышен в два раза. Провели расследования, выдали предписания, и, соответственно, сейчас власти снижают этот тариф в два раза", — объясняет Игорь Артемьев.
"Ну, хорошо. Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, они не расходились с сутью тех решений, которые принимаются. Чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни", — поручил президент РФ.
Чтобы работали эффективно, нужна конкуренция. В связи с этим, глава ФАС предложил свести воедино национальные проекты и президентский указ о развитии конкуренции. Это повысит производительность труда, снизит цены. Главная задача — максимальная польза от нацпроектов при минимальных затратах.
"Эти огромные деньги, которые идут в социальную сферу, чтобы помочь людям жить и работать, лишь бы это не было просто освоением средств в конечном итоге. Потому что не только важно построить эти объекты, которые принесут большие блага нашим людям, но еще нужно, чтобы в конкурентной среде это развивалось, чтобы не было роста цен, монополизма. Я просто прошу вашей поддержки также по этому вопросу", — обратился к главе государства Игорь Артемьев.
"Хорошо. Хорошо, это очень важно. Согласен", — ответил Владимир Путин.
Игорь Артемьев затронул и проблему картелей. По статистике, 8 из 10 бюджетных контрактов заключаются через фальшивые тендеры с подставными фирмами. Больше всего проблем в фармацевтике и строительстве дорог.
Недавние примеры: в Якутии мэр города Вилюйска вытолкал из кабинета журналистов, спросивших, где деньги на дорожные работы.
- Нюргустан Владимирович, расскажите, куда делись выделенные 75 миллионов рублей?
- Это мое личное дело.
Такое же личное дело превратилось в уголовное у бывшего вице-губернатора Новгородской области Арнольда Шалмуева: 8 лет и 10 месяцев колонии за воровство денег, выделенных на ремонт дорог. Еще 10 лет — за желание контролировать всю отрасль в регионе. Но бывшего вице-губернатора взяли силовики, как главаря ОПГ.
"Всем, наверно, нужно понимать, что шутки закончили. Это большое зло, которое вредит сегодня национальной экономике, и с ним нужно неуклонно бороться. И новый закон, конечно, позволит нам и коллегам из правоохранительных органов делать это гораздо эффективнее", — рассказывает глава ФАС Игорь Артемьев.
"Хорошо. Надо будет анализировать правоприменительную практику и смотреть, что происходит в реальной жизни", — отвечает президент Владимир Путин.
По словам главы Федеральной антимонопольной службы, ущерб от коммерческих сговоров составляет 2 процента ВВП. Ожидается, что новый законопроект, ужесточающий борьбу с картелями, будет принят осенью.
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