Москвичи в ужасе: в центре города поселились гигантские слизни

Центр Москвы атакуют экзотические моллюски. Тверскую улицу буквально заполонили гигантские яркие слизни, которые размножаются с бешеной скоростью. Чем они опасны для москвичей, и откуда взялась эта оранжевая угроза?

- Он огромный! Жуткий!!

Причиной настоящей паники среди жильцов дома на 3-й Тверской-Ямской улице, стало нашествие ярко-оранжевых пришельцев, материализовавшихся будто из фильма ужасов в самом центре Москвы. Фотографиями невиданных ранее в столичных дворах гигантов пестрят и соцсети. Зоологи определили, что это слизень Arion lusitanicus, злостный сельхозвредитель из Испании.

- Он изначально жил в Португалии и потом все севернее, севернее расселялся по территории Европы. В последние годы уже отмечается на юге России, — рассказывает зоолог Илья Гомыранов.

- Но в центре Москвы, во дворах?

- Возможно проходило благоустройство, и вместе с кустами, вместе с рулонным газоном его привезли.

Arion lusitanicus и в прежние годы замечали в подмосковных садах, но на Тверской брюхоногие десантировались впервые.

"У этого вида животных в центре Москвы естественных врагов нет. Соответственно, популяция может развиваться достаточно интенсивно. От одной особи может быть до сотни потомков. Вот этот — маленький — уже здешний приплод. Да, это уже москвич с пропиской", — объясняет Элмурод Расулмухамедов, глава Всероссийского общества охраны природы.

По словам, местных жителей, твари настолько прожорливы, что всего за день могут под корень уничтожить пару кустов.

"Очень много едят, и уничтожить их очень трудно. Я с ними как только не боролся, они все равно очень быстро плодятся", — рассказывает Абдула Ташибеков.

"Эти слизни разносят на себе определенных паразитов. Самый известный — это цепень. Недавно была история, когда человек погиб от того, что засунул слизня себе в рот", — говорит Элмурод Расулмухамедов, глава Всероссийского общества охраны природы.

Бычий цепень, переносчиком которого являются красные слизни — паразит, достигающий 10 метров в длину и поселяющийся в кишечнике человека.

"Очень важный вопрос — дети. Увидят красивого большого оранжевого червяка и схватят в руки. Главное, чтобы они потом эти руки не засунули себе в рот, то есть помыли руки обязательно, — предостерегает Элмурод Расулмухамедов. — Мы, скорее всего, отвезем в университет пойманных слизней, посмотрим, насколько они заражены".

Скорее всего, говорят эксперты, это не единственный двор в городе, захваченный брюхоногими. Поэтому необходимо запомнить правила предосторожности: ни в коем случае не дотрагиваться до слизней голыми руками и не допускать их поедания домашними животными — они тоже могут заразиться. Лучше всего сразу известить о появлении непрошенных испанцев рядом с вашим домом городские службы.