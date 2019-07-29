В США задержан военнослужащий, который вез ракетную установку в качестве подарка

Установка для запуска ракеты обнаружена в багаже пассажира в международном аэропорту в американском Балтиморе, (штат Мэриленд).

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал ABC, ссылаясь на представителей Управления по безопасности на транспорте. Именно последние дали запрос полицейским на транспорте о том, чтобы те задержали пассажира с опасным оружием, который оказался военнослужащим США, проходящим службу в Кувейте.

По словам джи-ай (неофициальное прозвище военнослужащих США) он вез ракетную установку в качестве сувенира на малую родину – в город Джексонвилл в штате Техас.

Установка, которая не была пригодна к стрельбе, была передана специалистам для последующего уничтожения.