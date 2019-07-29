Экс-игрок "Спартака" Быстров готов сменить Кононова

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Владимир Быстров дал оценку работе главного тренера красно-белых Олега Кононова в нынешнем сезоне. Также он заявил, что готов возглавить столичный клуб.

"Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В "Спартаке" сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением. Кто мог бы его сменить? Аленичев, Шалимов. Хотел бы я работать наставником "Спартака"? Конечно готов", – цитирует Быстрова "Спорт-экспресс".

Напомним, что Владимир Быстров является бронзовым призером чемпионата Европы в составе российской сборной. В настоящий момент 35-летний специалист входит в тренерский штаб юношеской сборной России 2001 года, возглавляемый Александром Кержаковым.