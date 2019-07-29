29 июля 201920:47
Шахматист Грищук вышел на второе место на турнире в Париже
В Париже продолжается шахматный турнир по рапиду и блицу, который входит в серию Grand Chess Tour. После девяти туров российский гроссмейстер Александр Грищук вышел на чистое второе место, уступая лишь французу Максиму Вашье-Лаграву.
29 июля россиянин победил соотечественника Яна Непомнящего и американца Фабиано Каруану. Еще одну встречу с голландцем Анишем Гири он завершил вничью.
В турнирной таблице турнира лидирует Вашье-Лаграв, набравший 13 очков. Грищук с 12 баллами занимает второе место. Далее идут Непомнящий и Вишванатан Ананд (по 10 очков). Еще один россиянин Даниил Дубов делит восьмое место с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. У обоих гроссмейстеров по 7 баллов.
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