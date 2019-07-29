Никита Гусев близок к подписанию контракта с "Нью-Джерси"

Российский нападающий Никита Гусев, ранее подписавший контракт с "Вегас Голден Найтс", в ближайшее время может стать игроком другого клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз".

По информации Чемпионат.com, владельцы "рыцарей" разрешили "дьяволам" провести переговоры с 27-летним российским хоккеистом. Стороны близки к подписанию контракта.

Напомним, что по окончании прошлого сезона Гусев заключил однолетнее соглашение с "Вегасом". Из-за потолка зарплат "Голден Найтс" не могут предложить россиянину устраивающие того условия. Поэтому "рыцари" вынуждены искать варианты обмена.