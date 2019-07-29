Гусев официально стал игроком "Нью-Джерси Дэвилз"

Пресс-служба "Нью-Джерси Дэвилз" официально объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Никитой Гусевым. Срок договора с россиянином рассчитан на два года. Напомним, что ранее права на форварда принадлежали "Вегас Голден Найтс".

Также стали известны условия соглашения. Гусев за два года получит девять миллионов долларов. В первом сезоне россиянин заработает пять миллионов, а во втором – четыре.

За российского хоккеиста "дьяволы" отдали "рыцарям" два выбора на драфте: в третьем раунде 2020 года и во втором – в 2021 году.