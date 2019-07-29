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29 июля 201923:05

Джонсон с подругой переезжают на Даунинг-стрит

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Новый глава правительства Великобритании Борис Джонсон сегодня официально переезжает в резиденцию на Даунинг-стрит вместе со своей подругой Кэрри Симондс. Пара займет огромную квартиру с четырьмя спальнями в доме №11.

По данным СМИ, Джонсон формально еще не разведен со своей супругой Мариной Уиллер. Так что Симондс станет первой неофициальной партнершей премьер-министра, проживающей на Даунинг-стрит. Эта ситуация буквально расколола британское общество. По данным опроса Deltapoll, поддержали решение пары вместе жить в официальной резиденции 33% британцев, однако столько же высказались против.

Между тем, пресс-секретарь премьер-министра заверила общественность, что проживание Симондс на Даунинг-стрит не станет дополнительной нагрузкой для британских налогоплательщиков, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Джонсон и Симондс намерены поселить в резиденции собаку из приюта. Сейчас там живет кот Ларри. Он отвечает за борьбу с мышами в резиденции, поэтому остается там вне зависимости от того, кто возглавляет британское правительство.

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