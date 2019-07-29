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29 июля 201923:49

Сибирь горит: лесные пожары охватили уже 3 миллиона гектаров

Сибирь горит: лесные пожары охватили уже 3 миллиона гектаров

Сразу в трёх российских регионах из-за масштабных лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации. Он действует на всей территории Красноярского края, Иркутской области, а также в нескольких районах Бурятии.

По данным МЧС, горит почти три миллиона гектаров тайги. Очаги в основном находятся в труднодоступных местах, отмечает телеканал "Россия 24". Но дым от пожаров распространяется на тысячи километров. Сейчас жители примерно 500 населённых пунктов страдают от задымления. Дождей в тех краях, судя по прогнозам, в ближайшее время не предвидится. Группировку спасателей, задействованных в тушении, решено увеличить.

"Таким образом, мы видим из космического мониторинга, что мы обходим, циклон обходит это место, и долгожданные дожди не происходят, дальше действия уже за человеком. Задача стоит в ближайшее время локализовать и ликвидировать пожары. При этом, должны отметить, к населённым пунктам угрозы в настоящее время нет, но дымы распространяются на 1000 км. И поэтому качество жизни резко ухудшается, даже в городах возросло количества обращений к медикам за помощью", — отметил Александр Чуприян, первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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