Из южнокорейского Кванджу домой вернулись российские пловцы

На чемпионате мира по водным видам спорта наши спортсмены показали лучший результат за историю нашей сборной — 16 медалей, включая три — высшей пробы. Всего же на соревнованиях, которые завершились в воскресенье, российские спортсмены получили 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых наград. В общекомандном зачете это третье место после Китая и США.

В аэропорту встречают журналисты и родственники. 10-часовой перелет, ожидание багажа и вот через зеленый коридор первым выходит Евгений Рылов. 5 медалей — в том числе золото в 200-х метрах на спине — все в чемодане. Под рукой кубик Рубика. В самолете спасался им от скуки. Несмотря на россыпь наград, Рылов — категоричен.

Россия привозит из Кванджу не только медали. Антон Чупков с мировым рекордом выиграл золото на дистанции 200 метров брассом. Его результат 2.06,12 секунды и это более, чем на полсекунды, лучше предыдущего достижения.

Суперзвезда мирового плавания Юлия Ефимова немного замешкалась на таможне — хотела собраться с мыслями после перелета, и тут же уткнулась в букет белых пионов.

Главной наградой в Корее, называет золото на 200 метрах брасом. Главную конкурентку россиянки Ефимовой — американку Лилли Кинг дисквалифицировали в предварительном заплыве.

Сейчас в планах у Ефимовой — отдых. Она поедет восстанавливаться на Дон, гулять и есть раков, очень их не хватало в Корее. Интересная деталь — все медали наши чемпионы и призеры прошедшего чемпионата мира везли в багаже, а в уме держали олимпийский Токио через год.