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29 июля 201923:59

Уровень воды в реке Ия стремительно растет

Кирилл Шипицин/ТАСС

По состоянию на 23:00 по московскому времени в Иркутской области в районе города Тулун уровень воды в реке Ия составил 910 сантиметров, прибавив за последние два часа 25 сантиметров.

Как сообщалось, при первой волне максимальный уровень воды в реке достигал в Тулуне отметки 1387 сантиметров. Тогда были эвакуированы 835 человек, 887 жилых домов были подтоплены.

В минувшее воскресенье, 28 июля, в Тулуне началась эвакуация людей. Жители находящихся под угрозой нового подтопления деревень Уйгат и Кривуша также покинули свои дома. В общей сложности эвакуировано более тысячи человек, сообщает ТАСС.

 

Вызванные сильными дождями паводки обрушились на Иркутскую область в конце июня. Наиболее сильно пострадал город Тулун, где уровень воды в Ие понимался почти до 14 метров, что в два раза превышает критическую отметку.

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