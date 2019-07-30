30 июля 201901:14
Верховную Раду может возглавить председатель партии "Слуга народа"
По информации представителя партии "Слуга народа" Давида Арахамия, спикером Верховной Рады девятого созыва будет председатель президентской партии Дмитрий Разумков.
Как сообщалось, 21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы, напоминает РИА Новости. Партия "Слуга народа" набрала на них 43,16 процента голосов, на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (13,05 процента), на третьем — партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента). Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" на четвертом месте с 8,1 процента голосов, замыкает пятерку лидеров партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (5,82 процента)
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