Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане

На севере Пакистана в результате падения небольшого самолета в районе жилого квартала в городе Равалпинди погибли не менее десяти человек.

В результате крушения возник пожар, огнем были охвачены несколько зданий, передает ТАСС. Данных о том, где находились погибшие – в самолете или на земле на месте падения самолета – пока не поступало. На месте происшествия ведутся спасательные работы.