30 июля 201902:42
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин. В 1970-е годы он первым добыл информацию о новом опасном заболевании — лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной кровью были доставлены из Нигерии в СССР.
Трижды Анатолий Баронин работал за границей резидентом советской внешней разведки, долгие годы занимал руководящие посты в органах госбезопасности УССР, сообщает "Интерфакс". В 1991 году он уволился в запас, а после обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
На Дальний Восток идет вторая волна паводка
- Путин поручил разобраться с тарифами ЖКХ
- Минобороны разоблачило очередной черный фейк от "Белых касок"
- Порошенко отказался от охраны и улетел в Стамбул
- Опоздавшие на рейс силой прорвались в самолет
Самое читаемое
-
Известную блогершу нашли в чемодане с перерезанным горлом
- Пропавшие в Дагестане дети найдены мертвыми
- Последние минуты Вероники Никоновой: муж рассказал, как пытался спасти актрису
- Врачи отправили школьницу, сбитую пьяным водителем, умирать домой
- В Санкт-Петербурге нашли труп экс-чемпиона России по кикбоксингу
- Ученые: жара и холод терроризируют планету из-за смены климатических эпох
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Заседание ФРС и другие события самой насыщенной недели года
- Китай начал закупки сои в России вместо США
- Топ-10 стран Европы с самым доступным бензином
- Иран готов к обходу санкций
- Топ-10 самых дорогих зданий мира в 2019 году
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" с коробкой от "Кадиллака": новые подробности - и первые цены!
- Компактный Audi A1 обзавелся вседорожной версией
- В Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX (мы узнали, когда)
- Дави на газ: все новые автомобили в России с заводским ГБО
- Меньше слёз: Mitsubishi показала обновленный Pajero Sport
Недвижимость
-
4 города мира, в которых очень жарко
- Ликбез: что нужно знать о кадастровой стоимости
- Россиян, которые не могут платить за ЖКХ, стало в два раза большое
- Районы Москвы, где квартиру можно сдать за два дня
- У семьи слепых пенсионеров отняли жилье
- В ростовской квартире поселился огромный паук
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- Как комары выбирают свою следующую жертву и зачем нам это знать
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Вторая волна паводка
- Минобороны разоблачило очередной фейк от "Белых касок"
- Путин потребовал проверить тарифы на ЖКХ
Вести-Москва
-
Крушение гидросамолета под Серпуховом: пилот не имел прав на управление
- Гибель гонщика "Московской мили": СК начал проверку
- Ультраполярное вторжение: жара в столице сменилась холодом
- Игорь Крутой принимает поздравления: ему - 65
- В Одинцове стартовал фестиваль граффити Urban Morphogenesis
- Движение по юго-западному участку БКЛ запустят в начале 2021 года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии
Сегодня
Диктатура Зеленского. Президент требует лояльности
2 часа назад
Уровень воды в реке Ия стремительно растет
2 часа назад
Джонсон с подругой переезжают на Даунинг-стрит
3 часа назад
Порошенко отказался от охраны и улетел в Стамбул
7 часов назад
Топ-10 стран Европы с самым доступным бензином
20 часов назад
Помогите маленькому Мише услышать мир
16 часов назад
В России ужесточат порядок пополнения электронных кошельков
19 часов назад
Гусев официально стал игроком "Нью-Джерси Дэвилз"
4 часа назад
"Рубин" взял верх над "Ахматом" в чемпионате России
4 часа назад
19 человек разбились насмерть в Перу
7 часов назад
УАЗ "Патриот" с автоматом: новые детали - и первые цены!
7 часов назад
Xiaomi выпустила "умную" микроволновку
7 часов назад
Первые "Панцири" прикрыли главную базу Северного флота
9 часов назад
Поветкин готовится провести бой 31 августа в Лондоне
9 часов назад
Sony выпустит надеваемый "кондиционер"
10 часов назад
Выяснилось, что птицам с тёмным оперением летать легче
10 часов назад
Российский истребитель пятого поколения запущен в серию
11 часов назад
Меган Маркл и принц Гарри хотят купить дом в США
12 часов назад
Навального выписали из больницы и отправили в ИВС
12 часов назад
России остро не хватает квалифицированных рабочих
12 часов назад
Действие следующего "Форсажа" может происходить в космосе
12 часов назад
Обнаружена связь между любовью к кошкам и шизофренией
13 часов назад
Стали известны подробности обновления Lada Vesta
13 часов назад
"Холодное сердце 2" возмутило ученого: все дело в снежинках
13 часов назад
Вору в законе Циркачу нашли статью
14 часов назад
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
15 часов назад
У людей найдены клетки, способные восстанавливать печень
15 часов назад