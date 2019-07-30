Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин. В 1970-е годы он первым добыл информацию о новом опасном заболевании — лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной кровью были доставлены из Нигерии в СССР.

Трижды Анатолий Баронин работал за границей резидентом советской внешней разведки, долгие годы занимал руководящие посты в органах госбезопасности УССР, сообщает "Интерфакс". В 1991 году он уволился в запас, а после обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины.