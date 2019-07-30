В Лондоне началось трехнедельное турне Большого театра

Похоже, что как и в предыдущие гастроли 2016 года, импресарио Лилиан Хоххаузер придется держать осаду. "Все звонят, все обижаются, но билетов нет, даже стоячих — говорила она тогда — Нет ничего!" И для пущей убедительности разводила руками, повторяя на русском: "Ни-че-го!"

В этот раз гастрольный тон задал "советский блокбастер", как окрестили легендарный "Спартак" Юрия Григоровича английские критики. Билеты раскупили сильно заранее. Конечно же, еще и благодаря фамилиям на афише: Спартак — Денис Родькин (ДэнРод, как окрестили любимца англичане), Эгина — Светлана Захарова, Фригия — Мария Виноградова, Красс — Артемий Беляков.

Жаль, не увидел этого привычного уже ажиотажа Виктор Хоххаузер, организовавший тур вместе со своей женой и соратницей, но не доживший совсем немного до него и своего 96-летия. Легендарный импресарио, с 1953 года устраивавший в Великобритании выступления Большого, скончался. Театр посвятил ему эти гастроли.

"Для нас очень важно было это сделать, — говорит директор театра Владимир Урин — за пятьдесят с лишним лет Виктор и Лилиан Хоххаузер превратили в настоящую традицию летние выступления Большого театра в Лондоне. В этом году театралы смогут увидеть молодое поколение артистов. Наряду с такими звездами, как Светлана Захарова, Ольга Смирнова, Денис Родькин, Михаил Лабухин, они откроют для себя и новое поколение исполнителей – и Маргарита Шрайнер, и Анастасия Денисова, и Якопо Тисси, и Давид Мотта Соарес."

"Конечно, мы привозим репертуар, который в основном англичане знают: "Лебединое озеро", впервые поставленное на сцене Большого театра в 1877 году, и чисто московский "Дон Кихот", и "Спартак" Григоровича, — добавляет руководитель балета Махар Вазиев. — Надеюсь, лондонская публика по-прежнему сможет оценить эти шедевры в исполнении молодых артистов Большого театра. Потому что когда ты видишь знакомый репертуар, очень важно не уронить планку и интересно показать наше новое поколение. Что касается балета "Святого ручей", то надеюсь, он тоже будет понятен. Я считаю Алексея Ратманского одним из самых талантливых хореографов современности".

"Приезд Большого театра – всегда восторг, — констатирует импресарио Лилиан Хоххаузер. — Это всегда великолепное качество, лучшее исполнение классического балета, наполненное жизнью, страстью, эмоцией. Всегда большие личности на сцене, и это всегда труппа, которая способна зажигать. Я счастлива принимать их вновь. Многие годы Лондон не видел балет "Спартак", перерыв уже составляет несколько лет. Я прекрасно помню первых исполнителей, на которых ставился балет, — Мариса Лиепу, который был просто воплощением Красса, будучи очень милым человеком в жизни, незабываемого Владимира Васильева, и Тимофееву, и Катю Максимову, и Майю Плисецкую. А сейчас буду открывать для себя новое поколение артистов".

"Большой балет прибывает в Лондон с блестящим набором золотой классики и еще одним спектаклем на десерт, который любителям балета ни в коем случае нельзя пропустить": британская ежедневная газета Express опубликовала статью Стефана Кириазиса о составе исполнителей для лондонских гастролей Большого балета вместе со ссылками на видеозаписи спектаклей. "Просто скажите балетоману "Большой" — и услышите восторженный вздох. Балетная сверхдержава была основана в 1776 году и в ХХ веке добилась всемирной славы. Я большой фанат многих мировых трупп по ряду всевозможных причин, но очень немногие из них способны приблизится к Большому по взрывной мощи, точности и художественному мастерству", — пишет он.

Гастроли продлятся три недели — до 17 августа. За это время четыре спектакля будут показаны 21 раз.