Жара убивает пожилых жителей Японии

В течение минувшей недели в Японии из-за сильной жары скончались, по меньшей мере, 11 человек, почти 6 тысяч были госпитализированы с тепловыми ударами. Большинство погибших и пострадавших — люди пожилого возраста, которые в целях экономии зачастую не включают дома кондиционеры.

На прошлой неделе в Японии было официально объявлено об окончании сезона дождей, и столбики термометров стали подниматься до отметок 32-33 градуса выше нуля по Цельсию. Местные власти призывают население носить головные уборы, пить побольше жидкости и стараться не находиться длительное время под открытым солнцем.

В прошлом году в Японии из-за сильной жары погибли более 150 человек, десятки тысяч были госпитализированы.