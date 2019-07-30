На Кубе разрешили "домашний интернет"

Меры по обеспечению населения связью руководство республики приняло с целью "ускорения информатизации кубинского общества". Для личных сетей пользователям не нужно получать никаких лицензий. Если же доступ к сети предоставляют на платной основе, владельцу необходимо получить соответствующее разрешение.

Закупать оборудование жители смогут и за рубежом, отмечает телеканал "Россия 24". Правда, ввозить можно только по одному устройству на человека. Напомню, в декабре прошлого года жителям Кубы разрешили подключаться к интернету с мобильных телефонов.