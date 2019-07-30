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30 июля 201905:58

Для юных самарцев открыли новую современную школу

Для юных самарцев открыли новую современную школу

В Самаре уже готовятся к учебному году. 1 сентября там откроется большая новая школа. Ее строительство обошлось почти в миллиард рублей. 70% — средства федерального бюджета. Новую школу смогут посещать более 1300 детей.

Учебное заведение оснащено всем необходимым, отмечает телеканал "Россия 24". Два больших спортзала, зал хореографии, бассейн. Обустроены шесть спортивных площадок. Основной учебный процесс будет построен на применении новых технологий. В каждом кабинете — интерактивная доска и видеоэкраны. В распоряжении школьников — квадрокоптеры, 3d-принтеры и даже шлемы дополненной реальности.

Стоит отметить, что такому примеру решили последовать и другие самарские учебные заведения. Аналогичное оборудование закупят еще в два десятка школ.

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