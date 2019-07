"Борнмут" заплатил 16,5 млн евро за переход полузащитника "Хаддерсфилда"

Датский центральный полузащитник "Хаддерсфилд Таун" Филип Биллинг продолжит карьеру в "Борнмуте", 23-летний хавбек подписал соглашение с "вишнями", подробности которого не разглашаются.

Биллинг – воспитанник "Хаддерсфилда", в составе "терьеров" в минувшем сезоне Филип принял участие в 27 играх во всех турнирах и забил два мяча. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, клуб из чемпионшипа заработал на продаже футболиста с нигерийскими корнями порядка 16,5 миллионов евро.

