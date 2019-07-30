Сбежавшая принцесса Хайя подала в суд на бывшего мужа - премьер-министра ОАЭ
Громкий процесс об опеке над детьми начинается в Лондоне. Заявление в суд подала иорданская принцесса Хайя, экс-супруга эмира Дубая, премьер-министра ОАЭ Рашида Аль Мактума. Принцесса хочет воспитывать детей в Лондоне, куда она сбежала из Дубая, наделав при этом немало шума в международной прессе.
Бегство из дворца, просьба о политическом убежище, заявление о разводе, шумиха в прессе. Теперь — суд на международном уровне. История, достойная мексиканского сериала, только на деле – арабская. И в главной мужской роли – не рядовой шейх, а премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Дубая – Мохаммед бен Рашид Аль Мактум — миллиардер, филантроп, поэт.
Весьма вероятно, что строки его последней поэмы, опубликованной в Instagram эмира, адресованы младшей из шести жен – принцессе Хайе, прославившейся на весь мир своим побегом. От привычного образа укутанной в черные ткани восточной женщины Хайя крайне далека. Образование получила в Великобритании, стала первой арабской женщиной, принявшей участие в чемпионате мира по конному спорту, также была первопроходцем среди арабских дам, назначенной на должность посланца мира ООН. Кроме того, работала в международном олимпийском комитете и дважды возглавляла Международную федерацию конного спорта. Да к тому же – дочь покойного короля Иордании. Именно ему Хайя адресовала свое последнее сообщение в Twitter в феврале этого года.
"Папа – самое дорогое. Ты действительно народный король Ирдании, повелитель сердец – и моего, и моих братьев и сестер, всей семьи и гордость иорданского народа. Я обещаю тебе, что буду тратить свое время так, как ты учил. И я продолжаю твой род в твоих внуках. Люблю тебя, папа".
А после этого сообщения Хайя сбежала. Забрала семилетнего сына и 11-летнюю дочь, а также 40 миллионов долларов. И обосновалась в Лондоне – в особняке недалеко от Кенсингтонского дворца и подала на развод. Версии побега разные – опасения за свою жизнь, угрозы, пытки, ограничение свободы, даже любовная связь Хайи с одним из ее телохранителей. А также – ситуация с одной из дочерей эмира – 33-летней Латифой.
"Люди, близкие к правительственной верхушке Дубая рассказывают, что Хайя сбежала из-за произошедшего с Латифой. Дочь эмира оказалась в центре скандала, когда попыталась сбежать от ограничений, навязанных ей в Дубае. По словам ее друзей, Латифа была похищена с яхты возле Индийского побережья военнослужащими ОАЭ, когда и пыталась сбежать из страны. О ней ничего не слышно с декабря", — пишет Financial Times.
Латифа перед побегом даже записала видео – рассказала об отсутствии выбора, жизни в золотой клетке, домашнем насилии. И на всякий случай, со всеми попрощалась. Международные правозащитники до сих пор не получили ответа от Дубая относительно судьбы девушки. Впрочем, есть информация, что Латифу отправили на принудительное психиатрическое лечение.
"Они говорят, что Латифа больна. Мы знаем, что это не так. У нас есть медицинские документы, теперь нам нужны свидетели. Мы ищем тех, кто сможет рассказать, что случилось с Латифой. И что такого случилось с принцессой Хайей, что она боится отправить своих детей назад", — сказал Адвокат международной организации по защите прав человека Дэвид Хай.
Именно битва за детей и развернется в ближайшие два дня в отделении по делам семьи Высокого суда города Лондон. Но местной прессе куда интереснее будет наблюдать не за противостоянием эмира Дубайского и принцессы Иорданской, а за баталиями их адвокатов. Представлять Хайю будет Фиона Шеклтон — баронесса, в прошлом адвокат принца Чарльза во время его развода с принцессой Дианой. Интересы Рашида Аль Мактума защищает леди Хелен Уорд, представлявшая в суде интересы режиссера Гая Ричи в момент развода с певицей Мадонной.
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