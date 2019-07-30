Новости Общество

Все видео этой рубрики
30 июля 201909:34

Приморье получило благодарность от ООН за участие в экологической акции

ГТРК "Владивосток"

Приморье получило благодарность от ООН за участие в экологической акции. Об этом сообщает пресс-служба администрации края. Как передают "Вести: Приморье", благодарственное письмо пришло на имя губернатора Олега Кожемяко.

Речь идет о проведении международной акции "Чистые берега Евразии". В 2019 году она охватила огромную территорию: Арктическое побережье России, Иссык-Куль в Кыргызстане, Дальневосточные озера, Женевское озеро в Швейцарии. Всего в экологической программе участвовало 32 евразийских региона. Европейский офис программы ООН по окружающей среде особо отметил масштаб проведения этой акции в Приморье, сообщила Международная Ассоциация озерных регионов в благодарственном письме.

Как известно, в Приморском крае мероприятия "Чистые берега Евразии" были организованы на мысе Ахлестышева во Владивостоке, а также на озере Ханка. В общей сложности в них участвовало более четырехсот человек. Было убрано около двадцати кубометров мусора.

Текст: ГТРК "Владивосток"

Сейчас

09:36

В Белом море яхта подает сигнал SOS

09:11

Ракета со спутником "Меридиан" стартовала с Плесецка

07:18

В Афганистане погибли двое американских военных

06:10

У берегов Японии зафиксировано мощное землетрясение

05:27

Жара убивает пожилых жителей Японии

03:42

Хакеры взломали базу данных финансового холдинга Capital One

02:09

Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Сибирь и на Дальний Восток пришла вторая волна паводка

В Сибирь и на Дальний Восток пришла вторая волна паводка

38 минут назад
Питбульмастиф, волкособ, булли кутта: каких собак бояться

Питбульмастиф, волкособ, булли кутта: каких собак бояться

1 час назад
В России хотят заблокировать BlaBlaCar и популярные автобусные онлайн-кассы

В России хотят заблокировать BlaBlaCar и популярные автобусные онлайн-кассы

1 час назад
Ракета со спутником "Меридиан" стартовала с Плесецка

Ракета со спутником "Меридиан" стартовала с Плесецка

1 час назад
Момент крушения военного самолета в Пакистане сняли на видео

Момент крушения военного самолета в Пакистане сняли на видео

14 минут назад
Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

5 минут назад
В Приамурье эвакуировали людей из лагеря "Мелиоратор"

В Приамурье эвакуировали людей из лагеря "Мелиоратор"

4 часа назад
Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже

Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже

4 часа назад
В Белом море яхта подает сигнал SOS

В Белом море яхта подает сигнал SOS

49 минут назад
В Перми задержана банда мошенников

В Перми задержана банда мошенников

4 часа назад
Сбежавшая принцесса Хайя подала в суд на бывшего мужа - премьер-министра ОАЭ

Сбежавшая принцесса Хайя подала в суд на бывшего мужа - премьер-министра ОАЭ

1 час назад
На Кубе разрешили "домашний интернет"

На Кубе разрешили "домашний интернет"

4 часа назад
Топ-10 стран Европы с самым доступным бензином

Топ-10 стран Европы с самым доступным бензином

29.07.2019 06:27
Фильм "Т-34" завоевал две награды фестиваля имени Джеки Чана

Фильм "Т-34" завоевал две награды фестиваля имени Джеки Чана

16 часов назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

25.07.2019 11:15
Бойтесь подлога: какую машину может продать официальный дилер под видом новой

Бойтесь подлога: какую машину может продать официальный дилер под видом новой

31 минута назад
10-летний омич провалился в яму с кипятком, обходя лужу

10-летний омич провалился в яму с кипятком, обходя лужу

32 минуты назад
Вести.net: подрядчики Apple слушают разговоры пользователей с Siri

Вести.net: подрядчики Apple слушают разговоры пользователей с Siri

49 минут назад
Сотни планет и не только: подведены итоги первого года работы космического телескопа TESS

Сотни планет и не только: подведены итоги первого года работы космического телескопа TESS

1 час назад
Обзор Samsung Galaxy A80: трансформер для живущих в онлайне

Обзор Samsung Galaxy A80: трансформер для живущих в онлайне

1 час назад
Google: Pixel 4 узнает владельца в лицо и поймет его жесты

Google: Pixel 4 узнает владельца в лицо и поймет его жесты

1 час назад
Для юных самарцев открыли новую современную школу

Для юных самарцев открыли новую современную школу

4 часа назад
США и Китай проведут в Шанхае консультации по торговому соглашению

США и Китай проведут в Шанхае консультации по торговому соглашению

4 часа назад
На Порошенко завели уже девятое уголовное дело

На Порошенко завели уже девятое уголовное дело

4 часа назад
Россия призвала ООН ускорить решение проблемы в Персидском заливе

Россия призвала ООН ускорить решение проблемы в Персидском заливе

4 часа назад
В Лондоне началось трехнедельное турне Большого театра

В Лондоне началось трехнедельное турне Большого театра

6 часов назад
Диктатура Зеленского. Президент требует лояльности

Диктатура Зеленского. Президент требует лояльности

9 часов назад
Улететь любой ценой: в Шереметьеве группа пассажиров самовольно забралась в самолет

Улететь любой ценой: в Шереметьеве группа пассажиров самовольно забралась в самолет

10 часов назад
Уровень воды в реке Ия стремительно растет

Уровень воды в реке Ия стремительно растет

10 часов назад
Сибирь горит: лесные пожары охватили уже 3 миллиона гектаров

Сибирь горит: лесные пожары охватили уже 3 миллиона гектаров

10 часов назад
Джонсон с подругой переезжают на Даунинг-стрит

Джонсон с подругой переезжают на Даунинг-стрит

11 часов назад
Гусев официально стал игроком "Нью-Джерси Дэвилз"

Гусев официально стал игроком "Нью-Джерси Дэвилз"

12 часов назад
Москвичи в ужасе: в центре города поселились гигантские слизни

Москвичи в ужасе: в центре города поселились гигантские слизни

13 часов назад
Минобороны России разоблачило очередной черный фейк от "Белых касок"

Минобороны России разоблачило очередной черный фейк от "Белых касок"

13 часов назад
Шахматист Грищук вышел на второе место на турнире в Париже

Шахматист Грищук вышел на второе место на турнире в Париже

13 часов назад
Танкерная война: США обостряют конфликт между Великобританией и Ираном

Танкерная война: США обостряют конфликт между Великобританией и Ираном

14 часов назад
Защита Вышинского обжаловала решение о продлении ареста журналиста

Защита Вышинского обжаловала решение о продлении ареста журналиста

14 часов назад
УАЗ "Патриот" с автоматом: новые детали - и первые цены!

УАЗ "Патриот" с автоматом: новые детали - и первые цены!

14 часов назад
Тело блогерши нашли в чемодане, с которым она собиралась в Амстердам

Тело блогерши нашли в чемодане, с которым она собиралась в Амстердам

15 часов назад
Xiaomi выпустила "умную" микроволновку

Xiaomi выпустила "умную" микроволновку

15 часов назад
Случайная прохожая нашла в Сибири многодетную мать, пропавшую 13 лет назад в Пензе

Случайная прохожая нашла в Сибири многодетную мать, пропавшую 13 лет назад в Пензе

16 часов назад
Создан самовосстанавливающийся гель из вирусов, убивающих бактерии

Создан самовосстанавливающийся гель из вирусов, убивающих бактерии

16 часов назад
Первые "Панцири" прикрыли главную базу Северного флота

Первые "Панцири" прикрыли главную базу Северного флота

16 часов назад
Поветкин готовится провести бой 31 августа в Лондоне

Поветкин готовится провести бой 31 августа в Лондоне

16 часов назад
Sony выпустит надеваемый "кондиционер"

Sony выпустит надеваемый "кондиционер"

17 часов назад
Выяснилось, что птицам с тёмным оперением летать легче

Выяснилось, что птицам с тёмным оперением летать легче

18 часов назад
Юрий Назаров о своем "многоженстве": "Я грешил, но никого не бросал"

Юрий Назаров о своем "многоженстве": "Я грешил, но никого не бросал"

19 часов назад