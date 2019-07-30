Приморье получило благодарность от ООН за участие в экологической акции. Об этом сообщает пресс-служба администрации края. Как передают "Вести: Приморье", благодарственное письмо пришло на имя губернатора Олега Кожемяко.

Речь идет о проведении международной акции "Чистые берега Евразии". В 2019 году она охватила огромную территорию: Арктическое побережье России, Иссык-Куль в Кыргызстане, Дальневосточные озера, Женевское озеро в Швейцарии. Всего в экологической программе участвовало 32 евразийских региона. Европейский офис программы ООН по окружающей среде особо отметил масштаб проведения этой акции в Приморье, сообщила Международная Ассоциация озерных регионов в благодарственном письме.

Как известно, в Приморском крае мероприятия "Чистые берега Евразии" были организованы на мысе Ахлестышева во Владивостоке, а также на озере Ханка. В общей сложности в них участвовало более четырехсот человек. Было убрано около двадцати кубометров мусора.