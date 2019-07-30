10-летний омич провалился в яму с кипятком, обходя лужу

В Омске мальчик обварился в яме с кипятком, в которую угодил, пытаясь обойти лужу. 10-летний ребенок получил сильные ожоги ног.

Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло на севере города, на улице Завертяева. Мальчик шел домой, однако его путь преградила огромная лужа, образовавшаяся после прорыва трубы с кипятком. Ребенок не обратил внимания на пар, исходящий из ямы, и, обходя ее, провалился в горячую воду почти по пояс. Сейчас маленький омич находится в больнице с ожогами 2-й и 3-й степени.

Следователи установили виновников происшествия. Руководителям организации-застройщика, на балансе которой находится трубопровод, грозит уголовное дело.