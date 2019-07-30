Момент крушения военного самолета в Пакистане сняли на видео

По меньшей мере 18 человек погибли в результате падения военного самолета на жилые дома в Пакистане, сообщает Dunya News. Момент крушения лайнера сняли на видео.

ЧП произошло ранним утром 30 июля во время тренировочного полета в городе Равалпинди. Самолет, тип которого не указывается, упал в жилом квартале, после крушения вспыхнул пожар, огонь перебросился на двухэтажные дома. К тому моменту, когда спасатели справились с пламенем, три строения выгорели полностью и частично обрушились, еще пять сильно пострадали.

Все находившиеся на борту машины пять военнослужащих погибли, кроме того, жертвами происшествия стали 13 местных жителей. С различными травмами в больницы доставили 16 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.