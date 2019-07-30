На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека

Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, в настоящее время поезда Таганско-Краснопресненской линии ходят в штатном режиме.