Безумие: Украина запретила русский язык, но создаст русскоязычный всемирный канал

В МИД России прокомментировали украинскую идею создать всемирный русскоязычный телеканал на фоне принятия закона, фактически запрещающего русский язык в стране.

"Чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал", — написала на своей странице в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова, напомнив, что в соответствии с новым законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" русский язык разрешен теперь только во время частного общения и религиозных обрядов.

"Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней", — считает Захарова.

Закон о языке вступил в силу на Украине 16 июля и стал "прощальным подарком" Петра Порошенко. Он обязывает всех граждан страны при исполнении служебных обязанностей разговаривать исключительно по-украински.

По мнению верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньера, сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и носит дискриминационный характер.

Новый украинский лидер Владимир Зеленский ранее пообещал провести тщательный анализ закона на предмет его соответствия конституции страны.