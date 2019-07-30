Забайкальские чиновники пересядут со служебных автомобилей на такси с ГЛОНАСС

Забайкальские власти пересадят чиновников на такси, оборудованные системой ГЛОНАСС. Напомним, еще в июне государственных служащих лишили закрепленных за ними служебных машин, передает ГТРК "Чита".

Как сообщил замруководителя администрации главы края Сергей Меркулов, это поможет следить за расходом топлива и контролировать маршрут перемещения автомобилей таким образом, чтобы чиновники ездили только по заявленным маршрутам и не использовали служебный транспорт для личных целей. Вызвать машину госслужащие смогут с помощью мобильного приложения.

Как отметили в администрации губернатора, это должно привести не только к экономии, но и к созданию для чиновников более комфортных условий - благодаря нововведению оформить заявку на получение автомобиля станет проще.