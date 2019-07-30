Цех по производству жидкости для розжига вспыхнул в Рязани

На комбайновом заводе в Рязани вспыхнул пожар — огонь охватил цех, где производят жидкость для розжига костров, сообщает РИА Новости. Эвакуированные сотрудники сняли пожар на видео.

Огонь в здании на Промышленной улице вспыхнул около 10 часов утра во вторник, 30 июля, но что стало причиной ЧП, остается неизвестным. По предварительным данным, вспыхнули емкости, в которых хранится жидкость для розжига костров.

Всех рабочих быстро эвакуировали, никто из них не пострадал. В настоящее время 15 пожарных расчетов пытаются остановить распространение огня, который уже охватил около 500 квадратных метров.