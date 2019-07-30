Организатор терактов 11 сентября даст показания, если его не казнят

Один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед готов дать показания в суде на стороне людей и компаний, подавших иски против Саудовской Аравии, если власти США не станут требовать для него смертной казни, пишет газета Wall Street Journal.

Родственники погибших в терактах 11 сентября 2001 года в США ранее подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

800 человек подали иск для получения компенсации от правительства королевства. Позже около двух десятков страховых компаний США также подали в суд иски против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, а также против нескольких благотворительных организаций на сумму 4,2 миллиарда долларов в связи с атаками 11 сентября 2001 года, передает РИА Новости.

Предложение Мохаммеда содержалось в письме, направленном в суд юристами, представляющими компании и родственников жертв. Мохаммед, находящийся в американской тюрьме Гуантанамо, пока не готов дать показания, но "в случае отсутствия потенциального смертного приговора станет возможно более широкое сотрудничество".