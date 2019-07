Бывший баскетболист ЦСКА Серхио Родригес стал игроком "Милана"

Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Серхио Родригес продолжит карьеру в "Милане", 33-летний баскетболист подписал соглашение с итальянской командой, рассчитанное на три сезона – до 2022 года.

Родригес покинул столичную команду в середине июля по обоюдному согласию сторон. В составе армейцев испанец стал чемпионом Евролиги и дважды выиграл Единую лигу ВТБ, на его счету 124 матча в ЦСКА со средними показателями 11,4 очка, 1,8 подбора, 4,8 передачи и 0,9 перехвата за 22,8 минуты.

"Я счастлив новой главе в моей карьере. Милан много значит для меня и моей семьи, – сообщил Родригес, слова которого приводит пресс-служба итальянской команды. – Играть в новой для меня стране было ключевым фактором в выборе продолжения карьеры".

Where did we meet him before? 👀

Any suggestions? 😏



🔥💣🔥💣#WeNotMe @SergioRodriguez pic.twitter.com/sO5xwKEPgR